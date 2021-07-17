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Глава МОЗ Британії захворів на COVID, має легкі симптоми після вакцинації

Субота, 17 липня 2021, 17:54

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід здав позитивний результат тесту на коронавірус і відчуває "легкі" симптоми хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Сьогодні вранці у мене позитивний результат на Covid. Я чекаю результатів повторного ПЛР-тесту, але, на щастя, мені зробили щеплення, і симптоми легкі. Будь ласка, не забудьте звернутися за вакциною, якщо ви ще цього не зробили", - написав Джавід в Twitter.

Симптоми у Джавіда проявилися всього через три дні після того, як він побував у будинку для людей похилого віку на півдні Лондона.

Британські ЗМІ також відзначають, що Джавід в п'ятницю зустрічався з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Джавід 17 березня одержав перше щеплення вакцини AstraZeneca, а другу дозу - 16 травня.

Хоча вакцини проти коронавірусу не на 100% ефективні в запобіганні інфекції, повністю вакциновані люди з меншою ймовірністю будуть відчувати серйозні симптоми, навіть якщо вони отримають позитивний результат тесту.

Нагадаємо, наприкінці червня тодішній міністр охорони здоров’я Британії Метт Хенкок подав у відставку через порушення правил соціальної дистанції, бо обійняв і поцілував помічницю, яка водночас є його дівчиною.

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Велика Британія Коронавірус Вакцини
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