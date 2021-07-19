Іспанія перетнула позначку у 50% повністю щеплених від коронавірусу

В Іспанії вже половина населення завершила курс вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo, про це заявили у міністерстві охорони здоров’я.

У той же час, епідемічна ситуація в країні продовжує погіршуватися. Приріст нових заражень коронавірусом у понеділок 19 липня виявився вдвічі вищим, ніж тиждень тому: за період з п’ятниці зареєстрували понад 61,6 тисяч нових заражень, що майже вдвічі більше, ніж 34 тисячі тиждень тому.

При цьому, на 65% порівняно з минулим понеділком зросла кількість госпіталізацій. У лікарнях перебувають майже 6500 пацієнтів, порівняно з 3800 минулого понеділка.

Показник захворюваності досягнув 600 на 100 тисяч населення.

За оцінками МОЗ, 75% заражень припадають на людей віком до 40 років.

Нагадаємо, Іспанія та сусідня Португалія минулого тижня опинилися серед перших у ЄС за найгіршою епідемічною ситуацією.