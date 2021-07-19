Испания пересекла отметку в 50% полностью привитых от коронавируса

В Испании уже половина населения завершила курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo, об этом заявили в министерстве здравоохранения.

В то же время, эпидемическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Прирост новых заражений коронавирусом в понедельник 19 июля оказался вдвое выше, чем неделю назад: за период с пятницы зарегистрировали более 61 600 новых заражений, что почти вдвое больше, чем 34 000 неделю назад.

При этом на 65%, по сравнению с прошлым понедельником, выросло количество госпитализаций. В больницах находятся почти 6500 пациентов с коронавирусом, по сравнению с 3800 в прошлый понедельник.

Показатель заболеваемости достиг 600 на 100 000 населения.

По оценкам Минздрава, 75% заражений приходится на людей в возрасте до 40 лет.

Напомним, Испания и соседняя Португалия на прошлой неделе оказались среди первых в списке стран ЕС с самой худшей эпидемиологической ситуацией.