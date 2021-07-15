На "коронавірусній" мапі Європи побільшало червоних зон

Європейське агентство з попередження та контролю захворювань позначило як "червону зону" за ситуацією з коронавірусом більше нових територій, порівняно з попереднім тижнем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлена мапа, яку публікують щотижня у четвер.

На 8 липня темно-червоним, що означає найбільш серйозну ситуацію, був позначений лише Кіпр. Тепер темно-червоні зони з’явились і на території Іспанії, а жовтих не залишилось зовсім - як і в Португалії. Нідерланди, які тиждень тому були жовто-зеленими, перейшли у червону зону.

На території Франції, яка тиждень тому була "зеленою", знову з’явились жовті зони - на півдні країни та довкола Парижа. Переважно "жовтою" стали також Бельгія, значна частина Хорватії і Греції, а район довкола Афін і Крит перейшли у червону зону.

Помітно покращилась ситуація лише у Норвегії та Швеції, які стали переважно "зеленими". Натомість у сусідніх Фінляндії та Данії жовта зона розширилась, а в останній з’явились і червоні зони.

За кількістю виявлених випадків найгірша ситуація на Кіпрі - там показник захворюваності склав 1068.35 на 100 000 населення. Для порівняння, у "червоних" Іспанії та Португалії це 377 і 333 на 100 000 населення.

Критеріями для поділу на зони є не лише кількість виявлених випадків, а й кількість тестів відносно кількості населення та відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

На піку попередньої хвилі епідемії майже вся Європа була червоною або темно-червоною зоною.

Як свідчать дані ECDC про вакцинацію від коронавірусу, на цей час щеплення принаймні першою дозою отримали 65,8% дорослих європейців, а повністю щеплені - 47,7%.

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