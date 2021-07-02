Лукашенко заявив про "спецоперацію" в Білорусі та обіцяє висунути претензії Меркель

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що в країні була проведена "масштабна антитерористична операція".

Про це він сказав на церемонії вручення державних нагород у Мінську, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруське державне агентство Белта.

Лукашенко заявив, що за результатами операції "пред'явить претензії" керівництву Німеччини.

"Після сьогоднішнього закінчення заходів за лінією контррозвідки ми вже не якомусь Гайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, висунемо претензії, але до самого канцлера і декому з керівництва Німеччини", - сказав Лукашенко.

Жодних подробиць щодо операції він не навів.

"Нам здавалося, що вони економічно будуть нас душити. Ні. Триває в більш масштабних розмірах терор всередині країни проти людей і об'єктів. Найближчим часом ми про це скажемо", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, 24 червня ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження.

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