Лукашенко заявил о "спецоперации" в Беларуси и обещает предъявить претензии Меркель

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране была проведена "масштабная антитеррористическая операция".

Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград в Минске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство Белта.

Лукашенко заявил, что по результатам операции "предъявит претензии" руководству Германии.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и некоторым из руководства Германии", - сказал Лукашенко.

Никаких подробностей относительно операции он не привел.

"Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - добавил Лукашенко.

Напомним, 24 июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения.

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