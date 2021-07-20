У Хорватії поліція виявила понад 700 підроблених ПЛР-тестів

Міністерство внутрішніх справ Хорватії заявило в понеділок, що в 2021 році хорватська поліція виявила 703 підроблених ПЛР-тести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ці дані були оприлюднені за кілька днів після того, як 26 осіб, в тому числі 13 неповнолітніх, були спіймані при спробі проникнути на футбольний стадіон у Спліті за допомогою підроблених тестів ПЛР.

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В кінці травня в Приморсько-Горанському окрузі викрили 26 осіб, в основному іноземців, які займалися підробкою ПЛР-тестів.

На додачу у кількох пунктах пропуску на кордоні показані іноземними громадянами ПЛР-тести виявилися фальсифікованими. Зокрема, фейкові тести виявили у мандрівників з Боснії і Герцеговини, Бразилії, Нідерландів, Північної Македонії, Австрії, Албанії, Косова, Чехії, Італії, Чорногорії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини, Сербії та Словенії.

Відомо також, що хорватські громадяни використовували підроблені ПЛР-тести для в'їзду в країну або щоб уникнути самоізоляції.

Деякі іноземні громадяни зізналися, що знайшли в мережі негативний результат тесту, а потім розмістили в ньому свої власні дані.

Поліція заявляє, що досі вона не зіштовхувалася з підробленими цифровими сертифікатами ЄС і не має даних про їх неправомірне використання.