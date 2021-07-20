В Хорватии полиция обнаружила более 700 поддельных ПЦР-тестов

Министерство внутренних дел Хорватии заявило в понедельник, что в 2021 году хорватская полиция выявила в целом 703 поддельных ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Эти данные были обнародованы через несколько дней после того, как 26 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, были пойманы при попытке проникнуть на футбольный стадион в Сплите с поддельными тестами ПЦР.

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В конце мая в Приморско-Горанском округе разоблачили 26 человек, в основном иностранцев, занимавшихся подделкой ПЦР-тестов.

В дополнение в нескольких пунктах пропуска на границе показанные иностранными гражданами ПЦР-тесты оказались фальсифицированными. В частности, фейковые тесты выявили у путешественников из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Нидерландов, Северной Македонии, Австрии, Албании, Косова, Чехии, Италии, Черногории, Швеции, Великобритании, Германии, Венгрии, Сербии и Словении.

Известно также, что хорватские граждане использовали поддельные ПЦР-тесты для въезда в страну или чтобы избежать самоизоляции.

Некоторые иностранные граждане признались, что нашли в сети отрицательный результат теста, а затем разместили в нем свои собственные данные.

Полиция заявляет, что пока она не сталкивалась с поддельными цифровыми сертификатами ЕС и не располагает данными об их неправомерном использовании.