Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

США и Германия объявят о соглашении по "Северному потоку-2" в ближайшие дни - Reuters

Во Франции объявили о четвертой волне эпидемии коронавируса

Зеленский хочет, чтобы саммит ЕС рассмотрел вопрос европейской перспективы Украины

В CША объявили приговор первому из сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий






В Хорватии полиция обнаружила более 700 поддельных ПЦР-тестов

Вторник, 20 июля 2021, 09:46

Министерство внутренних дел Хорватии заявило в понедельник, что в 2021 году хорватская полиция выявила в целом 703 поддельных ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Эти данные были обнародованы через несколько дней после того, как 26 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, были пойманы при попытке проникнуть на футбольный стадион в Сплите с поддельными тестами ПЦР.

Читайте также
Молдавские пограничники разоблачили 12 граждан с поддельными справками о тесте

В конце мая в Приморско-Горанском округе разоблачили 26 человек, в основном иностранцев, занимавшихся подделкой ПЦР-тестов.

В дополнение в нескольких пунктах пропуска на границе показанные иностранными гражданами ПЦР-тесты оказались фальсифицированными. В частности, фейковые тесты выявили у путешественников из Боснии и Герцеговины, Бразилии, Нидерландов, Северной Македонии, Австрии, Албании, Косова, Чехии, Италии, Черногории, Швеции, Великобритании, Германии, Венгрии, Сербии и Словении.

Известно также, что хорватские граждане использовали поддельные ПЦР-тесты для въезда в страну или чтобы избежать самоизоляции.

Некоторые иностранные граждане признались, что нашли в сети отрицательный результат теста, а затем разместили в нем свои собственные данные.

Полиция заявляет, что пока она не сталкивалась с поддельными цифровыми сертификатами ЕС и не располагает данными об их неправомерном использовании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Хорватия Коронавирус
powered by lun.ua