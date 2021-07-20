Німеччина сподівається на повне розслідування вбивства Шеремета

Посольство Німеччини в Україні продовжує сподіватися на повне розслідування вбивства п'ять років тому журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Twitter у вівторок, пише "Європейська правда".

"П'ять років тому жорстоко вбили Павла Шеремета, а зловмисників досі не спіймали. Сьогодні ми думками з ним та його сім’єю і продовжуємо сподіватися на повне розслідування цього злочину", - заявили німецькі дипломати.

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Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

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