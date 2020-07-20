Посольство США вимагає неупереджено розслідувати вбивство Павла Шеремета 

У четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета посольство США в Україні приєдналось до вимог неупередженого розслідування і правосуддя для виконавців та замовників злочину.

Про це йдеться в оприлюдненій 20 липня заяві американських дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

"У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив це вбивство", - сказано у заяві дипломатів у Twitter.

"Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних українських журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями. Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії", - додається в заяві.

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді