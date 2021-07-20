Глава МЗС Литви назвав шантажем заяву Лукашенка про мігрантів

Заява самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про нібито допомогу Литві в боротьбі з мігрантами - це шантаж.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Це не допомога, це - шантаж. Від терористичного режиму на інше і не розраховуємо. Відповідь проста: якщо Мінськ не зупиниться і продовжить доставляти мігрантів, Литва запропонує нові санкції", - процитувала слова міністра його прессекретар Вітауте Шмайжите.

Лукашенко в понеділок заявив, що в Литві діють злочинні угруповання, які і займаються переправленням нелегальних мігрантів, і заявив, що Білорусь готова надати допомогу в боротьбі з ними, але "не безкоштовно".

Влада Литви вважає, що збільшення потоків мігрантів є організованою білоруським режимом помстою Вільнюсу за його жорстку позицію проти режиму Лукашенка.

В цілому на кордоні з Білоруссю цього року литовські прикордонники затримали понад 2000 мігрантів - в 26 разів більше, ніж в минулому. Більшість з них - з країн Близького Сходу і Африки. Тільки в липні затримали 1435 мігрантів, в червні їх було затримано 473, в травні - 77, у квітні - 70, а в березні - 8.

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