Біженці як гібридна зброя: для чого Лукашенко шантажує ЄС
Александр Лукашенко вирішив знайти гібридний важіль тиску на ЄС.
Цим важелем, який вже на повну використовує самопроголошений президент Білорусі, стали нелегальні мігранти з Іраку, Сирії та інших країн.
Режим Лукашенка спрямовує до кордонів Литви все більше іракців, сирійців та інших біженців з Близького Сходу.
Варто зазначити, що ця тактика не була придумана Лукашенком. Під час піку кризи біженців 2015-2016 років саме так вчиняв Кремль, направляючи через Мурманськ та інші місця в Скандинавію і Фінляндію потоки нелегалів з Близького Сходу.
Втім, Лукашенко творчо опрацював цю технологію, додавши масовості, а головне, зробивши її елементом відкритого шантажу.
"В Литву, Латвію і Польщу кинулися тисячі й тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: "Допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу". Що, ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів на рік, як і раніше, для захисту ваших геополітичних інтересів?" – заявляє сам Лукашенко.
Виходить, слідом за біженцями Європа може чекати від Лукашенка і проблем з посиленням наркотрафіку і навіть транзитом брудних ядерних матеріалів.
Тим більше, є всі підстави говорити, що проблему безпосередньо створює білоруська влада.
Нещодавно були запущені нові рейси з Багдада до Мінська, з метою привезти до Білорусі ще більше нелегалів з Близького Сходу, бекграунд яких зовсім не контролюють.
Іракська авіакомпанія Fly Baghdad стала з травня 2021 року вперше виконувати прямі рейси з Багдада до Мінська, офіційно Мінськ називає це новою можливістю для туризму. За білоруським даними в 2020 році Білорусь відвідало аж 5 тисяч туристів з Іраку.
Однак скільки з них були реальними туристами, а скільки залишилися в Білорусі як нелегали, щоб після перетнути кордон Литви і потрапити в ЄС, залишається дуже спірним питанням.
В першу чергу не пощастило Литві – на відміну від Польщі, вона не має обладнаної прикордонної інфраструктури, створеної ще за часів СРСР.
Часто кордон Литви з Білоруссю – це просто прикордонні стовпчики і зорана смуга землі, що дозволяє зафіксувати нелегальний перехід.
До слова, аналогічно виглядає і кордон Білорусі з Латвією. Кілька років тому Рига розпочала облаштування свого кордону, але вирішила почати роботи з обладнання кордону з більш проблемною Росією. Тим більше, кордон з Білоруссю проходить по болотистій місцевості, що створює певний природний бар'єр.
З Литвою все інакше. Особливо в контексті того, що кордон проходить по густонаселених районах – і це спрощує завдання для нелегальних біженців.
Як результат, Литва зіткнулася з великим і постійно зростаючим напливом нелегальних біженців.
Вже зараз тисячі іракців і сирійців у Мінську очікують, коли вони зможуть перетнути кордон з Литвою, мріючи потрапити в ЄС. Такої кількості мігрантів Литва ще ніколи у себе не приймала.
Литовські прикордонники вперше були змушені застосовувати проти порушників кордону сльозогінний газ.
За словами литовського прем'єра Інгріди Шимоніте, з 1 червня "на східному кордоні Євросоюзу" були затримані 1044 нелегальних мігранти. Для порівняння, за весь минулий рік їх було всього 81.
Ще на початку липня влада Литви ввела в країні стан надзвичайної ситуації, звернувшись за допомогою до ЄС.
Агенція Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів FRONTEX звернулася до країн-учасниць з ЄС із закликом надати всіляку додаткову допомогу з охорони кордону Литви з Білоруссю.
Попри ці зусилля, Центр реєстрації іноземців у Литві вже переповнений, і влада має намір побудувати для нелегалів – в основному іракців, сирійців і турків – ціле наметове містечко в Пабраде.
13 липня Сейм Литви ухвалив рішення про те, що зростання нелегальної міграції через білорусько-литовський кордон – не що інше, як гібридна агресія, спрямована проти безпеки держави. Литовський парламент запропонував уряду надіслати збройні сили для посилення охорони кордону з Білоруссю.
Сейм висловив стурбованість тією обставиною, що ця гібридна загроза може бути використана і в подальшому саме для загроз нового типу, в тому числі вона може бути використана проти Литви в контексті майбутніх військових навчань "Захід-21".
Останній момент – важливий, бо вказує, що в Литві не вважають нинішню ситуацію лише справою рук Лукашенка.
Навпаки, за цим загостренням стоїть РФ, яка має тут свої інтереси.
А тепер поставимо собі запитання: для чого Мінську і, ймовірно, Кремлю потрібні ці великі організовані потоки нелегалів, які незаконно перетинають литовський кордон, особливо напередодні навчань "Захід-2021"?
На масштабних військових навчаннях "Захід-2021" Росія і Білорусь будуть відпрацьовувати можливі сценарії агресії проти країн Балтії, Польщі, можливо, і України.
Такі навчання – самі по собі загроза для західних країн. Українці чудово пам'ятають недавні навчання РФ біля українських кордонів, які легко могли бути прикриттям для нової військової агресії.
У нинішньому випадку російсько-білоруські навчання проходитимуть у ситуації, коли Литва матиме серйозні проблеми з нелегалами і, цілком можливо, використає армію для утримання кордонів.
І це суттєво збільшує ризики для всіх сусідів Білорусі.
Не виключено, що Росія тестує новий формат гібридної агресії, використовуючи біженців для загострення проблем у країнах-супротивниках.
І бажання білоруського диктатора "помститися" Європі, а в першу чергу – Литві, виявилося вкрай зручним для Кремля.
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