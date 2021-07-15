Біженці як гібридна зброя: для чого Лукашенко шантажує ЄС

Голова Європейської ради Шарль Мішель (у центрі) у супроводі прем'єра Литви Інгріди Шимоніте прибули на кордон із Білоруссю

Александр Лукашенко вирішив знайти гібридний важіль тиску на ЄС.

Цим важелем, який вже на повну використовує самопроголошений президент Білорусі, стали нелегальні мігранти з Іраку, Сирії та інших країн.

Режим Лукашенка спрямовує до кордонів Литви все більше іракців, сирійців та інших біженців з Близького Сходу.

Варто зазначити, що ця тактика не була придумана Лукашенком. Під час піку кризи біженців 2015-2016 років саме так вчиняв Кремль, направляючи через Мурманськ та інші місця в Скандинавію і Фінляндію потоки нелегалів з Близького Сходу.

Втім, Лукашенко творчо опрацював цю технологію, додавши масовості, а головне, зробивши її елементом відкритого шантажу.

"В Литву, Латвію і Польщу кинулися тисячі й тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: "Допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу". Що, ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів на рік, як і раніше, для захисту ваших геополітичних інтересів?" – заявляє сам Лукашенко.

Виходить, слідом за біженцями Європа може чекати від Лукашенка і проблем з посиленням наркотрафіку і навіть транзитом брудних ядерних матеріалів.

Тим більше, є всі підстави говорити, що проблему безпосередньо створює білоруська влада.

Нещодавно були запущені нові рейси з Багдада до Мінська, з метою привезти до Білорусі ще більше нелегалів з Близького Сходу, бекграунд яких зовсім не контролюють.

Іракська авіакомпанія Fly Baghdad стала з травня 2021 року вперше виконувати прямі рейси з Багдада до Мінська, офіційно Мінськ називає це новою можливістю для туризму. За білоруським даними в 2020 році Білорусь відвідало аж 5 тисяч туристів з Іраку.

Однак скільки з них були реальними туристами, а скільки залишилися в Білорусі як нелегали, щоб після перетнути кордон Литви і потрапити в ЄС, залишається дуже спірним питанням.

В першу чергу не пощастило Литві – на відміну від Польщі, вона не має обладнаної прикордонної інфраструктури, створеної ще за часів СРСР.

Часто кордон Литви з Білоруссю – це просто прикордонні стовпчики і зорана смуга землі, що дозволяє зафіксувати нелегальний перехід.

До слова, аналогічно виглядає і кордон Білорусі з Латвією. Кілька років тому Рига розпочала облаштування свого кордону, але вирішила почати роботи з обладнання кордону з більш проблемною Росією. Тим більше, кордон з Білоруссю проходить по болотистій місцевості, що створює певний природний бар'єр.

З Литвою все інакше. Особливо в контексті того, що кордон проходить по густонаселених районах – і це спрощує завдання для нелегальних біженців.

Як результат, Литва зіткнулася з великим і постійно зростаючим напливом нелегальних біженців.

Вже зараз тисячі іракців і сирійців у Мінську очікують, коли вони зможуть перетнути кордон з Литвою, мріючи потрапити в ЄС. Такої кількості мігрантів Литва ще ніколи у себе не приймала.

Литовські прикордонники вперше були змушені застосовувати проти порушників кордону сльозогінний газ.

За словами литовського прем'єра Інгріди Шимоніте, з 1 червня "на східному кордоні Євросоюзу" були затримані 1044 нелегальних мігранти. Для порівняння, за весь минулий рік їх було всього 81.

Ще на початку липня влада Литви ввела в країні стан надзвичайної ситуації, звернувшись за допомогою до ЄС.

Агенція Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів FRONTEX звернулася до країн-учасниць з ЄС із закликом надати всіляку додаткову допомогу з охорони кордону Литви з Білоруссю.

Попри ці зусилля, Центр реєстрації іноземців у Литві вже переповнений, і влада має намір побудувати для нелегалів – в основному іракців, сирійців і турків – ціле наметове містечко в Пабраде.

13 липня Сейм Литви ухвалив рішення про те, що зростання нелегальної міграції через білорусько-литовський кордон – не що інше, як гібридна агресія, спрямована проти безпеки держави. Литовський парламент запропонував уряду надіслати збройні сили для посилення охорони кордону з Білоруссю.

Сейм висловив стурбованість тією обставиною, що ця гібридна загроза може бути використана і в подальшому саме для загроз нового типу, в тому числі вона може бути використана проти Литви в контексті майбутніх військових навчань "Захід-21".

Останній момент – важливий, бо вказує, що в Литві не вважають нинішню ситуацію лише справою рук Лукашенка.

Навпаки, за цим загостренням стоїть РФ, яка має тут свої інтереси.

А тепер поставимо собі запитання: для чого Мінську і, ймовірно, Кремлю потрібні ці великі організовані потоки нелегалів, які незаконно перетинають литовський кордон, особливо напередодні навчань "Захід-2021"?

На масштабних військових навчаннях "Захід-2021" Росія і Білорусь будуть відпрацьовувати можливі сценарії агресії проти країн Балтії, Польщі, можливо, і України.

Такі навчання – самі по собі загроза для західних країн. Українці чудово пам'ятають недавні навчання РФ біля українських кордонів, які легко могли бути прикриттям для нової військової агресії.

У нинішньому випадку російсько-білоруські навчання проходитимуть у ситуації, коли Литва матиме серйозні проблеми з нелегалами і, цілком можливо, використає армію для утримання кордонів.

І це суттєво збільшує ризики для всіх сусідів Білорусі.

Не виключено, що Росія тестує новий формат гібридної агресії, використовуючи біженців для загострення проблем у країнах-супротивниках.

І бажання білоруського диктатора "помститися" Європі, а в першу чергу – Литві, виявилося вкрай зручним для Кремля.

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