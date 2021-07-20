Глава МИД Литвы назвал шантажом заявление Лукашенко о мигрантах

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы помощи Литве в борьбе с мигрантами - это шантаж.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Это не помощь, это - шантаж. От террористического режима на другое и не рассчитываем. Ответ прост: если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции", - процитировала слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

Лукашенко в понедельник заявил, что в Литве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов, и заявил, что Беларусь готова оказать помощь в борьбе с ними, но "не бесплатно".

Власти Литвы считают увеличение потоков мигрантов организованной белорусским режимом местью Вильнюсу за его жесткую позицию против режима Лукашенко.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2000 мигрантов - в 26 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле задержали 1435 мигрантов, в июне были задержаны 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.

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