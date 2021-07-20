У Сенаті Чехії проти голосування за усунення Земана з посади президента

Члени комісії Сенату Чехії з питань Конституції не рекомендуватимуть решті сенаторів голосувати за усунення з посади президента Мілоша Земана через можливу нездатність виконувати свої функції.

Про це заявив голова комісії Зденек Граба після засідання у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Підстави у документах, наданих комітетом із закордонних справ, оборони та безпеки, недостатні для того, щоб рекомендувати пленарному засіданню Сенату обговорити можливість заяви про неспроможність Мілоша Земана виконувати свої обов'язки", - сказав Граба.

Він додав, що вони також обговорили можливість подання конституційної скарги за грубе порушення Конституції або за державну зраду. Навіть тут, у зв’язку з діями президента, вони не знайшли достатньо причин для відсторонення.

Пропозицію оголосити про неспроможність президента Земана обіймати посаду в червні ініціював сенатор Павел Фішер - голова комітету Сенату Чехії з безпеки та оборони.

Він заявив, що коментарі Земана з приводу вибухів у Врбетіце в 2014 році, в яких він поставив під сумнів розслідування, проведене спецслужбами його власної країни, є кульмінацією заяв і дій, що загрожують безпеці країни.

Раніше Граба заявив, що не бачить об'єктивних причин для відсторонення Земана. За його словами, подібної думки дотримувались конституційні юристи, яких комісія попросила про висновок.

Тепер він додав, що для подальшого обговорення пропозиції Комітету безпеки доведеться "суттєво доповнити" документи.

Другим підсумком засідання комісії є рекомендація щодо подальшого внесення змін до Конституції. "Для того, щоб стаття 66 (про неможливість виконання президентських повноважень) застосовувалася у випадку серйозних причин", - додав Граба.

За його словами, виходячи з чинних норм, зараз це лише серйозні причини здоров'я, наприклад, коли президент перебуває в комі.

Детальніше читайте у статті Імпічмент для Земана та німецький розворот: як змінюється ставлення до РФ