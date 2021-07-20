В Сенате Чехии против голосования за устранение Земана с поста президента

Члены комиссии Сената Чехии по вопросам Конституции не будут рекомендовать остальным сенаторам голосовать за отстранение от должности президента Милоша Земана из-за возможной неспособности выполнять свои функции.

Об этом заявил председатель комиссии Зденек Граба после заседания во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Основания в документах, предоставленных комитетом по иностранным делам, обороне и безопасности, недостаточны для того, чтобы рекомендовать пленарному заседанию Сената обсудить возможность заявления о несостоятельности Милоша Земана выполнять свои обязанности", - сказал Граба.

Он добавил, что они также обсудили возможность подачи конституционной жалобы за грубое нарушение Конституции или за государственную измену. Даже здесь, в связи с действиями президента, они не нашли достаточно причин для отстранения.

Предложение объявить о несостоятельности президента Земана занимать должность в июне инициировал сенатор Павел Фишер - председатель комитета Сената Чехии по безопасности и обороны.

Он заявил, что комментарии Земана по поводу взрывов во Врбетице в 2014 году, в которых он поставил под сомнение расследование, проведенное спецслужбами его собственной страны, является кульминацией заявлений и действий, угрожающих безопасности страны.

Ранее Граба заявил, что не видит объективных причин для отстранения Земана. По его словам, подобного мнения придерживались конституционные юристы, которых комиссия попросила о заключении.

Теперь он добавил, что для дальнейшего обсуждения предложения Комитета безопасности придется "существенно дополнить" документы.

Вторым итогом заседания комиссии стала рекомендация по дальнейшему внесению изменений в Конституцию. "Для того чтобы статья 66 (о невозможности выполнения президентских полномочий) применялась в случае серьезных причин", - добавил Граба.

По его словам, исходя из действующих норм, сейчас это только серьезные причины здоровья, например, когда президент находится в коме.

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