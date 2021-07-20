У Грузії приріст заражень злетів до максимуму з грудня 2020 року

У Грузії вперше з середини грудня за добу зареєстрували понад 2600 нових заражень коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За добу в країні повідомили про 2616 нових заражень. Останній раз подібні показники реєстрували в кінці грудня 2020 року. Не виключено, що статистику вівторка поповнили тести, результати яких затрималися через вихідні - коли показники завжди нижчі. Водночас минулого вівторка кількість заражень була суттєво меншою - 1862, а позаминулого вівторка - 1407.

При цьому кількість позитивних тестів серед усіх зроблених зросла до 7,19%.

Померли за добу 26 хворих на коронавірус.

Керівник Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе заявив, що країна повертається до показників "червоної зони" і найближчим часом можливе відновлення деяких обмежень, починаючи з маскового режиму надворі в людних місцях.

Водночас прем’єр Іраклій Гарібашвілі заявив, що економіка країни не витримає нового локдауну, і закликав людей вакцинуватися, щоб уникнути такого сценарію. Він зауважив, що вакцини вже достатньо для всіх охочих.

На 20 липня у Грузії завершили щеплення близько 114 тисяч осіб - з 3,7 млн населення.

Нагадаємо, останній локдаун у Грузії тривав декілька місяців та був одним з найжорсткіших у Європі, з повною зупинкою міського й міжміського транспорту і комендантською годиною. Протягом кінця зими та весни обмеження поступово скасували, але всі найжорсткіші заходи тимчасово повертали на період великодніх вихідних.

30 червня, після майже восьми місяців, остаточно скасували "коронавірусну" комендантську годину.