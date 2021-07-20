В Грузии прирост заражений взлетел до максимума с декабря 2020 года

В Грузии впервые с середины декабря за сутки зарегистрировали более 2600 новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

За сутки в стране сообщили о 2616 новых заражений. Последний раз подобные показатели регистрировали в конце декабря 2020 года. Не исключено, что статистику вторника пополнили тесты, результаты которых оказались за выходные - когда показатели всегда ниже. В то же время в минувший вторник количество заражений была существенно меньше - 1862, а в позапрошлый вторник - 1407.

При этом количество положительных тестов среди всех сделанных выросло до 7,19%.

Умерли за сутки 26 больных коронавирусом.

Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна возвращается к показателям "красной зоны" и в ближайшее время возможно возобновление некоторых ограничений, начиная с масочного режима на улице в людных местах.

В то же время премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экономика страны не выдержит нового локдауна, и призвал людей прививаться, чтобы избежать такого сценария.

Напомним, последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантским часом. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили, но все жесткие меры временно возвращали на период пасхальных выходных.

30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили коронавирусный комендантский час.