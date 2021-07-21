Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Радник Держдепу заперечив тиск США на Україну щодо "Північного потоку-2"

Ще 6 країн Європи можуть відкритися для українців ближчими днями

Уряд виключає торгпреда Тараса Качку зі складу комісії з міжнародної торгівлі

США закликали владу України утриматись від критики майбутньої угоди щодо "Північного потоку-2" - Politico






Глава МЗС Угорщини їде в Україну, відвідає Донбас

Середа, 21 липня 2021, 11:46

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який головує у Комітеті міністрів Ради Європи, 22 липня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це у середу повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Петер Сійярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація у регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія із Радою Європи та актуальні питання відносин України та Угорщини.

Читайте також
Кулеба розповів, чого чекає від угорського головування у Раді Європи 

За підсумками переговорів Кулеба та Сійярто підпишуть двосторонні документи. 

Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.

Як повідомлялося, у травні глава МЗС Угорщини прийняв запрошення відвідати Донбас після початку Угорського головування у Комітеті міністрів Ради Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина МЗС Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua