Глава МЗС Угорщини їде в Україну, відвідає Донбас
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який головує у Комітеті міністрів Ради Європи, 22 липня відвідає Україну з робочим візитом.
Про це у середу повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Петер Сійярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація у регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія із Радою Європи та актуальні питання відносин України та Угорщини.
За підсумками переговорів Кулеба та Сійярто підпишуть двосторонні документи.
Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.
Як повідомлялося, у травні глава МЗС Угорщини прийняв запрошення відвідати Донбас після початку Угорського головування у Комітеті міністрів Ради Європи.