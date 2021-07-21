Глава МЗС Угорщини їде в Україну, відвідає Донбас

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який головує у Комітеті міністрів Ради Європи, 22 липня відвідає Україну з робочим візитом.

Про це у середу повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Петер Сійярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація у регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія із Радою Європи та актуальні питання відносин України та Угорщини.

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За підсумками переговорів Кулеба та Сійярто підпишуть двосторонні документи.

Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.

Як повідомлялося, у травні глава МЗС Угорщини прийняв запрошення відвідати Донбас після початку Угорського головування у Комітеті міністрів Ради Європи.