Глава МИД Венгрии едет в Украину, посетит Донбасс

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, 22 июля посетит Украину с рабочим визитом.

Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто проведут переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация с безопасностью в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы и актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии.

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По итогам переговоров Кулеба и Сийярто подпишут двусторонние документы.

Министры также проведут совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией в сфере безопасности и усилиями украинского правительства по усилению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

Как сообщалось, в мае глава МИД Венгрии принял приглашение посетить Донбасс после начала венгерского председательства в Комитете министров Совета Европы.