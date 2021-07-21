Словаччина відкрилася для вакцинованих українців

Словаччина дозволила вільний в'їзд для мандрівників з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією", - написав Кулеба.

🇸🇰Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією. #ВакцинуйсяТаМандруй



Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин — на нашій інтерактивній карті 👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

Усі невакциновані особи, які в’їжджають на територію Словаччини, повинні піти на самоізоляцію терміном 14 днів (якщо за цей час не виникає симптомів або не проведено тестування). Самоізоляцію можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж на 5-й день.

Раніше повідомлялося, що Франція скасувала вимогу про ПЛР-тести для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу затвердженими в ЄС вакцинами.

Нагадаємо, до кінця тижня для вільного в’їзду з України мають відкритися ще шість європейських країн.

Детальніше читайте у статті - Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.