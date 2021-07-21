Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни

Минулого тижня з Брюсселя надійшла новина, на яку багато хто чекав: Рада Євросоюзу офіційно затвердила рішення про відновлення вільного в’їзду з України.

"Безвіз, як у старі добрі часи", – написав з цього приводу очільник МЗС Дмитро Кулеба, щойно перша держава ЄС, Данія, оголосила, що відтепер прийматиме українських туристів, виконуючи рекомендації Ради ЄС.

Втім, час, що минув відтоді, багато кого міг розчарувати. "Старі добрі часи" повноцінно не повернулися: за перший тиждень від ухвалення рішення ЄС данський приклад повторили лише п'ять інших членів Євросоюзу. Більшість країн ЄС, у тому числі всі держави-сусідки України, лишаються закритими для вільних туристичних подорожей з нашої держави.

Але ми маємо кілька добрих новин.

По-перше, ближчими днями (імовірно, до кінця тижня) ще шість держав ЄС планують відкритися для усіх подорожуючих з України, незалежно від вакцинації. У цій статті є їхній перелік.

По-друге, разом із тими, хто пускатиме вакцинованих українців, відкрита буде переважна більшість європейських держав.

По-третє, навіть до більшості "закритих" держав можна потрапити, не порушуючи при цьому законодавство ЄС. Це своєю чергою робить обмеження безглуздими – і підштовхує решту країн до відкриття для подорожей з України. Нехай навіть тимчасового.

Але спершу пропонуємо поглянути на те, який вигляд має карта Європи очима українського туриста станом на кінець дня 20 липня. На ній зеленим та синім позначені ті, що повноцінно відновили роботу безвізу та пускають до себе українців за ПЛР-тестом та навіть без нього. Країни, позначені салатовим або блакитним кольором – це ті, хто за розрахунками ЄвроПравди має відкритися для туристів вже ближчим часом (також – з тестом чи без). Помаранчевий колір – це ті, хто вільно пускають лише вакцинованих подорожуючих і не планують відступати від цього правила, а для інших зберігають обмеження. Три країни з цієї групи не визнають щеплення китайським "коронаваком".

Правила в’їзду до кожної з держав цього списку є відмінними, ця стаття їх пояснює.

І, нарешті, червоним кольором позначені країни, закриті для українських туристів. Та ми сподіваємося, що ця мапа невдовзі знову "позеленішає".

Подорожі з тестом та без нього

Почнемо з позитивного – з тих, хто вже зараз чекає на туристів з України. Таких країн чимало, і за останній місяць їхня кількість зросла. У тому числі – після рішення ЄС, яке засвідчило, що Україна перейшла в "зелену зону".

Наразі десять держав Євросоюзу та вісім держав за його межами пускають через свій кордон українських подорожуючих, які ще не мають довідки про вакцинацію.

Відкритою лишається більша частина Балкан.

Три держави-сусідки, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія, не вимагають від туристів навіть тестів. Це справді зручно, бо дає змогу українцям, що відпочивають на албанських курортах, зганяти на один день "до сусідів" – наприклад, насолодитися гірськими озерами Македонії або подивитися на бухти чи старовинні міста Чорногорії, не переймаючись правилами перетину кордону. Всі ці держави мають безвіз для українців (як, власне, і решта континентальної Європи), тож достатньо буде просто мати із собою закордонний паспорт.

Ще чотири держави цього регіону – Болгарія, Хорватія, Боснія і Герцеговина та шенгенська Греція – також давно відкрилися для наших туристів. Усі вони мають однакові правила в'їзду: або негативний тест (ПЛР або дешевий та швидкий тест на антиген; для дітей до 12 років тестування не потрібне), або підтвердження одужання від COVID-19 за останні шість місяців.

Роль такої довідки і тут, і для інших країн виконує старий позитивний тест на ковід.

Доводити, що ви справді одужали, не потрібно – достатньо, щоби минула певна кількість днів від підтвердження хвороби, і у кожної країни вона різна. У Греції це місяць, у Болгарії чи Хорватії – 11 днів, у Боснії – 14.

А якщо ви вакциновані, то не потрібен і тест.

Прикордонники в усіх чотирьох державах на практиці нормально ставляться до українських паперових довідок про вакцинацію, якщо вони заповнені англійською. Але зважайте на те, що у Хорватії не визнається китайська вакцина CoronaVac, яка масово застосовується в Україні. Шанси, що прикордонник не стане перевіряти назву вакцини, є, але ризикувати не варто – краще зробити тест.

Як і раніше, відкритими для туристів лишаються популярні літні курорти Туреччини. Для подорожі туди також підходять ПЛР, тест на антиген, позитивний тест як мінімум 28 днів тому або вакцинація, дітям від шести років доведеться здавати тести. А ще не забувайте заповнити реєстраційну форму на урядовому сайті в останні три дні перед відльотом до Туреччини.

Це правило, до речі, діє у дуже багатьох країнах – але зазвичай такі форми можна заповнити хоч в останній момент, у черзі в аеропорту, якщо забудете зробити це наперед (автор, приміром, опинився у такій ситуації перед поїздкою до Грузії). Просто зручніше і надійніше це зробити вдома.

Грузія від минулої статті не змінила правила в’їзду (хоча у липні пом’якшила внутрішні обмеження – наприклад, скасувала комендантську годину та вимогу носити маски на вулицях і в таксі). Для в’їзду до країни тут вимагають довідку про вакцинацію (будь-якими вакцинами) або ПЛР-тест, який мають здавати дорослі та діти від 10 років. Найпроблемніша вимога, втім, досі діє: від невакцинованих туристів вимагають зробити повторний ПЛР-тест своїм коштом за три дні після прибуття. Ділимося лайфхаком: насправді три дні чекати не треба, тест на другий день так само виконує свою роль. Лабораторії для тестування є по всій країні, включно з гірською Сванетією (хоча урядовий сайт про них не знає).

Відкритими лишаються також Вірменія (тут антиген або довідку про одужання не приймають, тільки ПЛР-тест, причому тестувати вимагають дітей від одного року!), Молдова (ПЛР-тест, або українська довідка про вакцинацію, або довідка про антитіла після хвороби, аналіз має бути зроблений протягом останніх 90 днів. Від тесту звільняються діти до 6 років; ті, хто подорожують у супроводі вакцинованих дорослих – до 18 років). Формально відкрилася для українців також Білорусь, але через наземний кордон туди пускають тільки тих, хто має договір про туристичні послуги з білоруською компанією. А от авіаподорожі до себе режим Лукашенка дозволив – але це не має значення, бо літаки ані з держав ЄС, ані з України туди просто не літають.

Та повернімося до шенгенської частини Європи.

За минулий тиждень свої кордони для подорожей з України відкрили:

Бельгія: тест підходить тільки ПЛР (діти, молодші за 12 років, можуть в’їхати без тесту), або довідка про вакцинацію (китайські вакцини не визнаються). Вакцинацію необхідно доводити електронною довідкою в "Дії", після того, як вона запрацює, паперові "жовті сертифікати" можуть і не спрацювати; довідки про одужання також може бути недостатньо для в’їзду. Втім, на практиці це матиме значення лише коли відновляться авіарейси до Брюсселя.

Данія: тест підходить ПЛР або антиген, або позитивний тест давністю від 14 днів до 12 місяців, діти до 15 років включно не мають здавати тести. Українські сертифікати про вакцинацію данці не зобов’язуються приймати, тож краще зробити тест.

Латвія: ПЛР або антиген-тест (діти, молодші за 12 років, можуть в’їжджати без тесту). Українські сертифікати про вакцинацію та хворобу не працюють.

Словенія: тут умови в’їзду, певно, найліберальніші. Підходить негативний ПЛР або антиген-тест, позитивний тест від 10 днів до шести місяців, або вакцинація будь-якими наявними в Україні вакцинами, включно з китайськими, при цьому достатньо навіть одного уколу "астразенекою" чи "ковішилдом" (тобто не потрібно чекати 14 днів після другого щеплення). Дітям, молодшим за 15 років, тестування не потрібне.

І, нарешті, найголовніше: Німеччина. Її важливість пов’язана з тим, що саме через Німеччину літають багато стикувальних рейсів до інших держав ЄС, тож саме там ви будете перетинати кордон Шенгену та показувати свої документи. Тут потрібен негативний тест (ПЛР або антиген), або позитивний ПЛР-тест давністю від 28 днів до шести місяців, або довідка про вакцинацію. Українські довідки працюють, але не для китайської вакцини.

А найліберальнішою державою ЄС у ставленні до українських туристів є Естонія, яка відкрилася днями. Тут у вас не вимагатимуть навіть ПЛР-тесту, достатньо біометричного паспорта. Звісно, для цього треба летіти до Таллінна прямим рейсом.

Чому не всі держави ЄС пускають українців?

Перш за все, треба пояснити, чому повноцінна дія безвізу так і не відновилася для низки держав, попри нібито спільне рішення Євросоюзу.

Річ у тім, що у багатьох питаннях, що стосуються міграційної та візової політики, держави ЄС зберігають автономність. Брюссель не може змусити столиці змінити своє законодавство, а натомість рекомендує їм спільні правила. Одними з тих сфер, де "влада євробюрократів" обмежена, є пандемічні правила перетину кордону, а також епідемічні обмеження всередині держави, включаючи заборону туризму (на жаль, в ЄС досі лишаються держави, де попри прогрес із вакцинацією туризм взагалі заборонений).

А тому рішення Ради ЄС про відкриття кордонів наразі підтримали не всі.

Однак ще шість держав ЄС відкриються вже ближчим часом, хоч і не оголосили про це.

Пояснимо, як ми про це дізналися.

Річ у тім, що рівно за два тижні до рішення Ради ЄС про відкриття кордонів для українців було аналогічне рішення щодо низки інших держав, в тому числі Молдови, Вірменії, Азербайджану. Ті країни ЄС, які відкрили кордони для них, готують новину і для українців, за аналогічним принципом.

І найпоказовішими тут є Нідерланди – до речі, дуже важливий стикувальний пункт для подорожей Євросоюзом. Вже зараз сюди можна їхати з українською довідкою про вакцинацію, але днями в аеропорту Амстердама почнуть пропускати також невакцинованих українців. Ба більше, від них, схоже, не вимагатимуть навіть тестів! Принаймні, таке правило зараз діє для молдован та інших "зелених" країн.

Дуже важливим є відкриття Австрії, де розташований транзитний аеропорт Відня. Рішення про відкриття кордонів для усіх туристів з України може почати діяти вже 22 липня, хоча дата не гарантована. Тут пускатимуть за негативним тестом (антиген чи ПЛР), старим позитивним тестом або українською довідкою про вакцинацію (китайські вакцини підходять).

Також 22 липня можливе відкриття Іспанії. Умови в’їзду очікуються ті самі, діти до 12 років звільнені від потреби здавати тест.

Готується відкритися для українців Люксембург, але тут не буде дозволений в’їзд за вакцинацією або довідкою про перенесену хворобу, тільки тест (антиген також підходить). Так само лише за тестом, але не за паспортом вакцинованого буде можливий в’їзд до Португалії.

Для поціновувачів має відкритися Ісландія, де вже додали в зелений список Молдову. Однак є відмінність: ця країна, коли відкриється для туризму, пускатиме тільки вакцинованих українців (підходять усі вакцини) або тих, хто перехворів. Якщо від останньої дози вакцини минуло менше 14 днів – треба додатково здати тест по прильоту. Але просто з тестом вас не пустять. Ще одна ісландська новація: як доказ перенесеної хвороби підходить не лише позитивний ПЛР, але й тест на антитіла IgG, без обмеження дати тестування. Дітей 2005 року народження і молодших сюди пускають без додаткових вимог.

І, зрештою, не треба забувати про країни, які пускають українських туристів, якщо ті вакциновані, а також дозволяють в’їзд їхнім невакцинованим дітям.

Угорщина, Швейцарія та з 26 липня Фінляндія пускатимуть до себе українських туристів, що вакциновані будь-якою доступною в Україні вакциною. В Угорщині дітей та підлітків до 18 років пускатимуть, якщо ті їдуть у супроводі щеплених батьків.

Ще три країни пускають щеплених туристів з українськими довідками, але не визнають китайської вакцини. На жаль, не змінила це правило Литва, де CoronaVac не включили до переліку вакцин, що дозволяють уникнути самоізоляції. Додатково потрібно здавати тест перед поїздкою. З позитивного – дітям до 16 років до Литви можна подорожувати без проблем і незалежно від того, чи вакциновані батьки.

Свої, не схожі на жодну іншу державу правила діють у Румунії. Вільний туризм тут діє тільки для вакцинованих (але CoronaVac не визнається), а також для дітей до 16 років. Однак є також можливість для "швидкого туризму" без вакцинації: до країни пускатимуть тих туристів, хто планує лишатися у країні не більше трьох діб і – це важливо! – має квитки або інше підтвердження своїх планів виїхати протягом цього часу. До такої поїздки треба здати тест, від нього звільнені лише діти до трьох років. А ось транзит за 24 години можна здійснити і без тесту.

І остання країна, що пускає щеплених українців, але не визнає CoronaVac – це Франція. Віднедавна тут також скасували вимогу тесту для вакцинованих. Дітям до 11 років включно можна в’їжджати разом із вакцинованими дорослими. Правило доволі дивне: виходить, що підліткам від 12 до 17 років подорожувати не можна ніяк (адже у цьому віці не вакцинують).

Втім, у період пандемії логіки позбавлені дії багатьох урядів, не лише французького.

На щастя, це обмеження можливо обійти, якщо ви дуже хочете потрапити до Франції.

"Закриті кордони", але не зовсім

Ми не дарма згадали про нелогічність чи навіть абсурдність багатьох ковідних правил – та готові повторити це твердження. А як можна інакше назвати те, що чинні правила низки країн, по суті, забороняють в’їзд підлітків?

Також нинішні правила в’їзду до країн ЄС в корені суперечать тому, як діє шенгенська система... Але ми можемо це використати також на власну користь, щоби в’їхати до "закритих" держав ЄС, у тому числі – формально не порушуючи правил.

На жаль, кілька (хоч і небагато) держав як серед членів Євросоюзу, так і за його межами лишаються закритими для туристичних подорожей з України або вимагають тривалої ізоляції після прибуття, що виключає звичний туризм, якщо у вас немає родичів та вільного тижня (а то й більше), щоби просто сидіти у них вдома або у готелі, чекаючи, поки спливе час. Однак саме такими є вимоги в’їзду до Британії та Ірландії.

Абсолютно закритим для туристів лишається Азербайджан, і це правило не обійти. Щодня на рейсах з Борисполя до Баку на посадку не пускають частину пасажирів, які купили квитки, не з’ясувавши у деталях правила в’їзду до цієї країни.

Зовсім нещодавно закрилася для туристів Сербія, яка тривалий час була в "зеленому списку" тих, хто пускає українців. Часом туди пускають за довідками про вакцинацію, але сербські правила виписані так, що це більше схоже на рулетку – можуть дозволити, а можуть і ні. Втім, є добра новина – Сербія дозволяє транзит своєю територією протягом 12 годин, не вимагаючи навіть тестів. Це буде корисно тим, хто прямує далі – в Албанію, Боснію, Чорногорію тощо.

Мальта не пускає до себе туристів з України – ця острівна курортна держава вимагає довідки про щеплення, видані тільки в ЄС. Норвегія, що не є членом ЄС, але входить у шенгенську зону, тримає закритими усі туристичні активності і також не пускає туристів-українців.

А от ще п'ять держав Євросоюзу та Шенгену, які лишаються закритими для подорожей, роблять це доволі безглуздо і насправді не здатні зупинити подорожі тих, кому дуже треба туди дістатися. Йдеться про Італію, Польщу, Словаччина, Чехію та Швецію. Ця п’ятірка не відкрила в’їзд навіть для вакцинованих туристів з України, однак при цьому тримає відкритими наземні кордони і, як правило, не здійснює контролю також на внутрішньошенгенських авіарейсах.

Ці держави зберігають заборону свідомо – приміром, один з топпосадовців Польщі нещодавно в розмові з ЄвроПравдою запевнив, що його держава не планує пускати навіть вакцинованих туристів. Навіть авіатранспортом.

Хоча у Варшаві розуміють, що цю заборону нескладно обійти.

Адже немає дієвих обмежень для в’їзду українців до Польщі, скажімо, з Німеччини. Ніхто не зупинить туриста, що прилетів до відкритого Берліна і далі потягом попрямував до Познані.

Точно такий принцип дозволяє подорожувати з підлітками до тих країн, які "забули" відкрити для них кордони, на кшталт Франції. Можливо навіть полетіти літаком, з пересадкою через Франкфурт, Відень тощо – втім, часом авіаконтроль у частині держав поновлюється, є сенс це перевіряти щоразу перед поїздкою, або обирати наземний шлях (приміром, Франція регулярно перевіряє пасажирів рейсів всередині ЄС, але вже давно не проводить перевірку тих, хто їде по землі.

Словом, за бажання туристичні місця Європи стають дедалі відкритішими для українців, особливо для вакцинованих. І лишається сподіватися, що це триватиме якомога довше, а ЄС не закриється знову принаймні для тих, хто отримав щеплення, після неуникного початку нової хвилі епідемії і у нашій державі.

Отже, щепимося – і насолоджуємося безвізом, який нарешті повернувся!

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"