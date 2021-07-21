Словакия открылась для вакцинированных украинцев

Словакия разрешила свободный въезд для путешественников из Украины, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал Кулеба.

Все вакцинированные лица, въезжающие на территорию Словакии, должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не проведено тестирование). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не раньше, чем на 5-й день.

Ранее сообщалось, что Франция отменила требование о ПЦР-тестах для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса утвержденными в ЕС вакцинами.

Напомним, до конца недели для свободного въезда из Украины должны открыться еще шесть европейских стран.

Детальнее читайте в статье - Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в "закрытые" страны.