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Україна та Італія поновили угоду про взаємне визнання посвідчень водія

Середа, 21 липня 2021, 20:52

Уряди України та Італії підписали нову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, після того, як попередня угода припинила діяти з 1 червня.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Як пояснюють в МЗС, угода дозволить обмінювати свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання громадянам України, які легально проживають в Італії, та італійцям, які законно проживають в Україні.

"Власник українського посвідчення водія зможе обміняти його на італійське без складання теоретичних та практичних іспитів і внесення відповідної плати", - зазначає МЗС.

Процедура обміну займатиме деякий час, тому що для з'ясування дійсності і достовірності документів буде проводитися спеціальна перевірка.

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Італія
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