Україна та Італія поновили угоду про взаємне визнання посвідчень водія

Уряди України та Італії підписали нову угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, після того, як попередня угода припинила діяти з 1 червня.

Про це заявило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Як пояснюють в МЗС, угода дозволить обмінювати свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання громадянам України, які легально проживають в Італії, та італійцям, які законно проживають в Україні.

"Власник українського посвідчення водія зможе обміняти його на італійське без складання теоретичних та практичних іспитів і внесення відповідної плати", - зазначає МЗС.

Процедура обміну займатиме деякий час, тому що для з'ясування дійсності і достовірності документів буде проводитися спеціальна перевірка.