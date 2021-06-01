Угода між Україною та Італією про визнання водійських посвідчень тимчасово припинила дію

Угода між Україною та Італією про взаємне визнання та обмін посвідчення водія з 1 червня тимчасово припинила чинність.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення про це опублікувало посольство України в Італії.

"Будь-які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", - наголошує посольство.

"Відповідальні за укладення та реалізацію цієї Угоди Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури та транспорту Італійської Республіки зараз ведуть активну роботу над тим, щоб у найближчий час підписати нову Угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, яка після набуття чинності дозволить громадянам України й надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських посвідчень водія на італійські документи", - додають у комюніке.

Про підписання та набрання чинності новою угодою мають повідомити додатково.