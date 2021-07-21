Украина и Италия возобновили соглашение о взаимном признании водительских удостоверений

Правительства Украины и Италии подписали новое соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, после того, как предыдущее прекратило действовать с 1 июня.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Как объясняют в МИД, соглашение позволит обменивать свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания гражданам Украины, которые легально проживают в Италии, и итальянцам, законно проживающим в Украине.

"Владелец украинского водительского удостоверения сможет обменять его на итальянское без сдачи теоретических и практических экзаменов и внесения соответствующей платы", - отмечает МИД.

Процедура обмена будет занимать некоторое время, так как для выяснения действительности и подлинности документов будет проводиться специальная проверка.