У Бельгії мігранти припинили протестне голодування після угоди з урядом

Група мігрантів та біженців у середу заявила, що припинила голодування після угоди з коаліційним урядом Бельгії, який опинився під загрозою розпаду через протест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сотні протестувальників, які розмістилися у церкві св. Івана Хрестителя в Бегінажі в центрі Брюсселя, майже два місяці тому оголосили голодування, домагаючись офіційного статусу проживання. У понеділок зелені та ліві партії пригрозили вийти з правлячої коаліції, якщо хтось із страйкуючих загине.

Один із представників протестувальників в середу заявив, що мігранти досягли згоди з урядом і вирішили припинити свій страйк, а також "поки припинити голодування", і чекають, чи виконає уряд свої обіцянки.

Державний секретар з питань притулку та міграції Саммі Махді підтвердив домовленість з протестувальниками. Ні Махді, ні протестувальники не пояснили, що саме передбачає угода та чи обіцяв уряд мігрантам права на проживання.

Але бельгійські ЗМІ повідомляють про укладення угоди, згідно з якою уряд пришвидшить процедури регулювання для мігрантів, які брали участь у протестах, але це буде робитись в кожному конкретному випадку, а не на основі автоматичного дозволу на проживання для всієї групи, як того вимагали протестувальники.

Махді заявив, що уряду вдалося переконати мігрантів у тому, що "існуючі процедури [регулювання] є гуманними", а також пообіцяв "продовжувати працювати над структурним вдосконаленням існуючих легальних каналів міграції".