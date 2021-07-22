В Бельгии мигранты прекратили протестную голодовку после соглашения с правительством

Группа мигрантов и беженцев в среду заявила, что прекратила голодовку после сделки с коалиционным правительством Бельгии, оказавшимся под угрозой распада из-за протеста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сотни протестующих, которые разместились в церкви св. Иоанна Крестителя в Бегинаже в центре Брюсселя, почти два месяца назад объявили голодовку, добиваясь официального статуса проживания. В понедельник зеленые и левые партии пригрозили выйти из правящей коалиции, если кто-то из бастующих погибнет.

Один из представителей протестующих в среду заявил, что мигранты достигли согласия с правительством и решили прекратить свою забастовку, а также "пока прекратить голодовку", и ждут, выполнит правительство свои обещания.

Государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Самми Махди подтвердил договоренность с протестующими. Ни Махди, ни протестующие не объяснили, что именно предусматривает соглашение и обещало ли правительство мигрантам права на проживание.

Но бельгийские СМИ сообщают о заключении соглашения, согласно которому правительство ускорит процедуры регулирования для мигрантов, которые принимали участие в протестах, но это будет делаться в каждом конкретном случае, а не на основе автоматического вида на жительство для всей группы, как того требовали протестующие.

Махди заявил, что правительству удалось убедить мигрантов в том, что "существующие процедуры [регулирования] являются гуманными", а также пообещал "продолжать работать над структурным совершенствованием существующих легальных каналов миграции".