Уряд Бельгії під загрозою розпаду через голодуючих мігрантів

Сотні мігрантів без документів, які голодують у Брюсселі протягом останніх двох місяців, вимагаючи прав на проживання, почали відмовлятися від води, через це бельгійський уряд опинився під загрозою розпаду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Близько 400 мігрантів, багато з яких роками перебувають у Бельгії, вже знесилені після відмови від їжі з 23 травня, і три чверті з них у п'ятницю вирішили припинити приймати воду або сольовий розчин.

Медична благодійна організація, яка опікується мігрантами у двох університетах та церкві, Medecins Sans Frontieres (MSF), заявила, що вони можуть померти за кілька днів. Зазначається, що багато хто втратив надію і має суїцидальні думки.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо відмовився робити будь-які винятки із звичних процедур надання притулку та імміграції для голодуючих.

Але дві із семи коаліційних партій, соціалісти та "зелені", кажуть, що він занадто негнучкий. Вони стверджують, що якщо хтось загине, вони вийдуть з коаліції, залишивши уряд нежиттєздатним.

В основному голодують мігранти з Південної Азії та Північної Африки, деякі перебувають у Бельгії вже більше десяти років.

Незважаючи на те, що до недавнього часу їм вдавалося заробляти на життя, вони непропорційно постраждали від локдауну, що змусило багато кафе, ресторанів та інших підприємств закритися, і не змогли вимагати допомоги через свій незадокументований статус.

Саммі Махді, молодший міністр у справах притулку та міграції, визначив місце, куди мігранти можуть їхати, щоб отримати інформацію про свої права та способи отримання офіційного статусу.

"Ми не будемо проводити окрему політику щодо людей, які страйкують або займають приміщення", - сказав Махді.

"У нашій країні перебуває 150 000 мігрантів без документів, і не було б правильно по-іншому ставитись до 400 людей" – додав він.