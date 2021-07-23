Угорщина втратила 200 млн євро через наступ Орбана на громадянське суспільство

Угорщина офіційно втратила доступ до понад 200 мільйонів євро грантів від Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну на тлі зростаючих занепокоєнь щодо демократичного відступу країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті норвезького уряду.

"Країни-донори та Угорщина не змогли домовитись про спосіб управління фінансуванням громадянського суспільства. Тому Угорщині не буде надано фінансування для реалізації програм протягом поточного періоду, і Угорщина втрачає доступ до приблизно 2,3 млрд норвезьких крон, виділених Угорщині за схемою грантів ЄЕЗ та Норвегії", - йдеться у заяві.

Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, які не входять до ЄС, фінансують програми у 15 країнах для сприяння зменшенню соціальних та економічних диспропорцій у Європі. Норвегія надає 95% коштів.

Виплачуючи гранти, країни наполягають на тому, щоб сегментом фінансування громадянського суспільства керувала організація, обрана шляхом відкритого конкурсу, де кандидати перевіряються на предмет компетентності, досвіду та управлінського потенціалу.

Хоча уряд Угорщини спочатку погодився з критеріями відбору, уряд Норвегії каже, що Будапешт врешті-решт заперечив проти обраного кандидата.

В останні роки Осло неодноразово сперечався з Будапештом з приводу фінансування громадянського суспільства. У 2014 році він звинуватив уряд Угорщини у використанні поліції для переслідування організації, якій доручено розподіляти норвезькі гранти угорським неурядовим організаціям.

Норвегія також тимчасово призупинила фінансування Угорщини того року і вела переговори з Будапештом з 2016 року щодо фінансування на період 2014-2021 років.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.