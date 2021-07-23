Венгрия потеряла 200 млн евро из-за наступления Орбана на гражданское общество

Венгрия официально потеряла доступ к более 200 млн евро грантов от Норвегии, Исландии и Лихтенштейна на фоне растущего беспокойства относительно отступления страны от демократических принципов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте норвежского правительства.

"Страны-доноры и Венгрия не смогли договориться о способе управления финансированием гражданского общества. Поэтому Венгрии не будет предоставлено финансирование для реализации программ в течение текущего периода, и Венгрия теряет доступ примерно к 2,3 млрд норвежских крон, выделенных Венгрии по схеме грантов ЕЭЗ и Норвегии", - говорится в заявлении.

Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, которые не входят в ЕС, финансируют программы в 15 странах для содействия уменьшению социальных и экономических диспропорций в Европе. Норвегия предоставляет 95% средств.

Выплачивая гранты, страны настаивают на том, чтобы сегментом финансирования гражданского общества руководила организация, выбранная путем открытого конкурса, где кандидаты проверяются на предмет компетентности, опыта и управленческого потенциала.

Хотя правительство Венгрии сначала согласился с критериями отбора, правительство Норвегии говорит, что Будапешт в конце концов возразил против избранного кандидата.

В последние годы Осло неоднократно спорил с Будапештом по поводу финансирования гражданского общества. В 2014 году он обвинил правительство Венгрии в использовании полиции для преследования организации, которой поручено распределять норвежские гранты венгерским неправительственным организациям.

Норвегия также временно приостановила финансирование Венгрии в том году и вела переговоры с Будапештом с 2016 года по финансированию на период 2014-2021 годов.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, иначе ей грозят серьезные санкции.

Законодательство, внесенное Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС выйти из блока.