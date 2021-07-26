Стали відомі нові подробиці аварії автобуса в Хорватії, в якій 10 людей загинули і десятки травмувались

Причиною аварії автобуса, в якій 10 пасажирів загинули, могло стати те, що водій на мить заснув за кермом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Хорватська поліція та прокуратура відкрили розслідування та ще з’ясовують детальні обставини.

Наразі відомо, що водій, який був за кермом, залишився в живих і його затримали. Він визнав, що на мить заснув за кермом.

Нагадаємо, ДТП, яке в Хорватії назвали безпрецедентним, сталося близько 6 ранку у неділю 25 липня на трасі А3, поблизу міста Славонський Брод. Автобус на 211-му кілометрі автостради виїхав на узбіччя та перекинувся на бік. З 67 пасажирів та двох водіїв десять людей загинули, у тому числі один водій. Серед 45 постраждалих у тому числі 15 дітей.

Як з’ясувалося, автобус належить косовському оператору Deva Tours, він прямував з Франкфурта до Приштини. Пасажирами рейсу були трудові мігранти з Косова, які працювали в Німеччині і їхали разом із родинами у відпустку на батьківщину. Деякі майже два роки не бачили своїх родичів в Косові через карантинні обмеження.

На місці аварії вже побували міністри уряду Хорватії та Косова, включно із прем'єрами Андреєм Пленковичем та Альбіном Курті. Вони також відвідали постраждалих в лікарні.

Президент Косова через трагедію перервала свій візит до Японії та оголосила понеділок, 26 липня, днем жалоби.