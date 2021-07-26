Стали известны новые подробности аварии автобуса в Хорватии, в которой погибли 10 человек 

Причиной аварии автобуса в Хорватии, в которой 10 пассажиров погибли, могло стать то, что водитель на мгновение уснул за рулем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Хорватская полиция и прокуратура открыли расследование и еще выясняют детальные обстоятельства.

Известно, что водитель, который был за рулем, остался в живых и был задержан. Он признал, что перед происшествием на мгновение уснул.

Напомним, ДТП, которое в Хорватии называют беспрецедентным, произошло около 6 утра в воскресенье 25 июля на трассе А3, возле города Славонский Брод. Автобус на 211-м километре автострады выехал на обочину и перевернулся на бок. Из 67 пассажиров и двух водителей десять человек погибли, в том числе один водитель. Среди 45 пострадавших - 15 детей.

Как выяснилось, автобус принадлежит косовской оператору Deva Tours, он направлялся из Франкфурта в Приштину. Пассажирами рейса были трудовые мигранты из Косова, которые работали в Германии и ехали вместе с семьями в отпуск на родину. Некоторые почти два года не видели своих родственников в Косове из-за карантинных ограничений.

На месте аварии уже побывали министры правительства Хорватии и Косова, включительно с премьерами Андреем Пленковичем и Альбином Курти. Они также посетили пострадавших в больнице.

Президент Косова из-за трагедии прервала свой визит в Японию и объявила понедельник, 26 июля, днем ​​траура.