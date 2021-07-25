В аварії автобуса в Хорватії загинули 10 осіб, 45 постраждали

В результаті аварії автобуса в Хорватії рано вранці в неділю 10 людей загинули і щонайменше 45 отримали поранення - деякі з них серйозно.

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на заяви органів влади Хорватії, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 6 години ранку недалеко від міста Славонський Брод на шосе між столицею Загребом і сербським кордоном.

На фотографіях з місця події видно автобус, який лежить на узбіччі біля краю дороги.

Навколо автобуса видно пожежників і рятувальників, рух по шосе зупинено.

Фото: IVICA GALOVIC/PIXSELL

У автобуса були номерні знаки Косова. Він слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косова Приштини. Причина аварії невідома.

Офіційні особи заявили, що автобус перевозив 67 пасажирів, включаючи дітей, і двох водіїв.

Начальник місцевої поліції Франьо Галіч охарактеризував аварію як "одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив".

45 постраждалих доставлені в лікарні Славонського Броду. Вісім осіб отримали серйозні травми.

Пізніше міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Барош заявив, що серед пасажирів були 15 неповнолітніх, одна дівчинка отримала серйозні травми.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович висловив співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі і жителям Косова.

Шосе, на якому сталася аварія, є ключовою транспортною артерією через Хорватію. Влітку дорога завантажена через туристів і закордонних робітників, які повертаються додому із Західної Європи.