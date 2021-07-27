Боснійські серби заявили про бойкот спільних органів Боснії і Герцеговини

Провідні партії Республіки Сербської заявили про припинення участі у роботі загальнодержавних органів Боснії і Герцеговини – президії, парламенту та уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Рішення було ухвалене на засіданні лідерів сербських політичних сил ввечері 26 липня.

Читайте також Парламент Чорногорії звільнив міністра за заперечення геноциду у Сребрениці

До такого кроку боснійські серби вдалися через запровадження високим представником міжнародної спільноти в БіГ Валентином Інцко кримінальної відповідальності за заперечення геноциду в Сребрениці та за глорифікацію воєнних злочинців.

Відповідний закон, який є невід'ємною частиною рішення високого представника, має набути чинності в суботу, 31 липня, і буде діяти, доки його не прийме парламент Боснії і Герцеговини в тій самій формі, без поправок і додаткових умов.

Політичні лідери Республіки Сербської заявили, що ініціатива "неприйнятна і недійсна" та що сербські представники не братимуть участі у прийнятті рішень на рівні БіГ, доки її не анулюють.

У п'ятницю, 30 липня, відбудеться спеціальне засідання парламенту Республіки Сербської. Депутати збираються ухвалити два законодавчих акти, якими буде запроваджено кримінальну відповідальність за проголошення Республіки Сербської "геноцидним утворенням" або сербського народу "геноцидним".

Високий представник у Боснії і Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди. Серед іншого, він має право у випадках, коли сторони у БіГ не можуть домовитись між собою, виносити тимчасові рішення, обов'язкові для виконання всіма органами влади БіГ.

Валентин Інцко працював на посаді високого представника у Боснії і Герцеговині 12 років. Навесні цього року він подав у відставку.

В травні посли держав-членів Керуючого комітету Ради з імплементації миру у Боснії і Герцеговині офіційно призначили наступним високим представником у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта (Німеччина), він замінить Інцко на цій посаді з 1 серпня.

Читайте також: Покарання за геноцид: як вирок Младичу став викликом для Заходу та шансом для РФ