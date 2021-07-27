Боснийские сербы заявили о бойкоте совместных органов Боснии и Герцеговины

Ведущие партии Республики Сербской заявили о прекращении участия в работе общегосударственных органов Боснии и Герцеговины - президиуме, парламенте и правительстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

Решение было принято на заседании лидеров сербских политических сил вечером 26 июля.

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К такому шагу боснийские сербы обратились после введения высоким представителем международного сообщества в БиГ Валентином Инцко уголовной ответственности за отрицание геноцида в Сребренице и глорификацию военных преступников.

Соответствующий закон, который является неотъемлемой частью решения высокого представителя, должен вступить в силу в субботу, 31 июля, и будет действовать до тех пор, пока его не примет парламент Боснии и Герцеговины в той же форме, без поправок и дополнительных условий.

Политические лидеры Республики Сербской заявили, что инициатива "неприемлема и недействительна" и что сербские представители не будут участвовать в принятии решений на уровне БиГ, пока ее не аннулируют.

В пятницу, 30 июля, состоится специальное заседание парламента Республики Сербской. Депутаты собираются принять два законодательных акта, которыми будет введена уголовная ответственность за провозглашение Республики Сербской "геноцидным образованием" или сербского народа "геноцидным".

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения. Среди прочего, он имеет право в случаях, когда стороны в БиГ не могут договориться между собой, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти БиГ.

Валентин Инцко работал в должности высокого представителя в Боснии и Герцеговине 12 лет. Весной этого года он подал в отставку.

В мае послы государств-членов Управляющего комитета Совета по имплементации мира в Боснии и Герцеговине официально назначили следующим верховным представителем в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта (Германия), он заменит Инцко на этой должности с 1 августа.

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