Парламент Чорногорії звільнив міністра за заперечення геноциду у Сребрениці

Парламент Чорногорії прийняв резолюцію про геноцид Сребрениці 1995 року і відправив у відставку просербського міністра юстиції через заперечення ним цього геноциду, що може загрожувати стабільності правлячої коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У резолюції парламент засудив геноцид в Сребрениці, коли близько 8000 чоловіків і хлопців-мусульман були страчені силами боснійських сербів. Він також забороняв публічне заперечення звірств.

Однак "Демократичний фронт", домінуюча просербська партія, яка підтримала кабінет прем'єр-міністра Здравка Кривокапіча, до складу якого входять прозахідні партії та ті, що підтримують тісні зв'язки із Сербією, проголосувала проти резолюції, потенційно завдавши шкоди стабільності уряду.

У квітні Кривокапіч розпочав процедуру звільнення міністра юстиції Владіміра Лепосавича, який не має партійної належності, через заперечення ним геноциду в Сребрениці.

Лепосавич, просербський політик, заявив, що геноцид в Сребрениці не був "однозначно встановлений" як факт.

"Демократичний фронт" залишався рішучим противником звільнення Лепосавича.

"Пропонуючи звільнення міністра, я ризикнув ... бути позначеним ворогом і зрадником лише через справедливість і правду", - сказав Кривокапіч депутатам.

Постанова про геноцид відповідає зобов'язанню Чорногорії захищати права людини та меншин як частина її прагнення приєднатися до Європейського союзу.

Кривокапіч та його союзники прийшли до влади в серпні минулого року після перемоги на парламентських виборах, витіснивши альянс, очолюваний Демократичною партією соціалістів (ДПС), відданою президенту Міло Джукановичу.

"Демократичний фронт" також просив про відставку Кривокапіча та нову коаліційну угоду, проте не зрозуміло, чи призведе криза до розпаду або реструктуризації уряду.