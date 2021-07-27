Президент Литви не бачить необхідності вводити надзвичайний стан через мігрантів
Надзвичайний стан через наплив мігрантів в Литву може бути запроваджений лише в крайньому разі і зараз необхідності в цьому немає.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
За його словами, система внутрішніх справ ще не вичерпала всі наявні резерви для приборкання кризи.
"Я уважно стежу за ситуацією, бачу ще чимало резервів, які могли б використовувати міністерство внутрішніх справ і Служба охорони державного кордону для того, щоб проблеми вирішувалися, і лише в крайньому випадку і, без сумніву, за умови консультацій та роз'яснення населенню, ми могли б повернутися до питання про надзвичайний стан ", - сказав президент.
"Так що сьогодні я не бачу в цьому необхідності", - додав Науседа.
Раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що МВС запропонувало уряду ввести надзвичайний стан в прикордонних самоврядуваннях.
Цього року до Литви вже спробувало потрапити в цілому більше 2,8 тис. мігрантів з території Білорусі, через їх наплив Литва оголосила екстремальну ситуацію в державному масштабі.
Влада країни вважає, що збільшений потік міграції є організованою мінським режимом акцією проти Литви.