Президент Литви не бачить необхідності вводити надзвичайний стан через мігрантів

Надзвичайний стан через наплив мігрантів в Литву може бути запроваджений лише в крайньому разі і зараз необхідності в цьому немає.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, система внутрішніх справ ще не вичерпала всі наявні резерви для приборкання кризи.

"Я уважно стежу за ситуацією, бачу ще чимало резервів, які могли б використовувати міністерство внутрішніх справ і Служба охорони державного кордону для того, щоб проблеми вирішувалися, і лише в крайньому випадку і, без сумніву, за умови консультацій та роз'яснення населенню, ми могли б повернутися до питання про надзвичайний стан ", - сказав президент.

"Так що сьогодні я не бачу в цьому необхідності", - додав Науседа.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що МВС запропонувало уряду ввести надзвичайний стан в прикордонних самоврядуваннях.

Цього року до Литви вже спробувало потрапити в цілому більше 2,8 тис. мігрантів з території Білорусі, через їх наплив Литва оголосила екстремальну ситуацію в державному масштабі.

Влада країни вважає, що збільшений потік міграції є організованою мінським режимом акцією проти Литви.