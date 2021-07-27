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Президент Литвы не видит необходимости вводить чрезвычайное положение из-за мигрантов

Вторник, 27 июля 2021, 16:51

Чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов в Литву может быть введено только в крайнем случае и сейчас необходимости в этом нет.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, система внутренних дел еще не исчерпала все имеющиеся резервы для обуздания кризиса.

"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и только в крайнем случае и, несомненно, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении ", - сказал президент.

"Так что сегодня я не вижу в этом необходимости", - добавил Науседа.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправления.

В этом году в Литву уже попыталось попасть в общей сложности более 2,8 тыс. мигрантов с территории Беларуси, из-за их наплыва Литва объявила экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Власти страны считают, что увеличенный поток миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.

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Литва мигранты
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