Правляча партія Грузії вийшла з угоди, підписаної за посередництва ЄС

Партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" заявила про вихід з угоди, підписаної за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля з метою розв'язання політичної кризи в країні.

Про це заявив голова правлячої грузинської партії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузія онлайн.

Документ, який був підписаний 19 квітня, передбачав призначення дострокових парламентських виборів у 2022 році - в тому випадку, якщо "Мрія" набере менше 43% на майбутніх виборах до місцевих органів влади восени.

Кобахідзе на спеціальному брифінгу заявив, що угода вичерпала себе через 100 днів після підписання. При цьому він все ж допустив призначення дострокових парламентських виборів в країні.

"Ми готові з доброї волі призначити позачергові вибори не тільки, якщо отримаємо менше 43% голосів (на місцевих виборах), але навіть у разі 53%-ї підтримки - якщо побачимо в поведінці опозиційних політичних партій, що наша політична система дозріла для коаліційного правління і подібний режим правління не зашкодить державі", - зазначив Кобахідзе.

Він додав, що анулюванням угоди від 19 квітня "країна повертається в конституційні рамки і політичні процеси в Грузії продовжаться відповідно до конституційного порядку".

Політична угода була підписана між правлячою "Грузинською мрією" і частиною опозиції за посередництва ЄС та США під егідою президента Євроради. Влада Грузії і опозиція регулярно звинувачують один одного в порушенні угоди.

Раніше Держдепартамент США закликав владу Грузії притягнути до відповідальності всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів в Тбілісі 5 і 6 липня, та не виключив санкцій у разі порушення прав людини у Грузії.

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