Правящая партия Грузии вышла из соглашения, подписанного при посредничестве ЕС

Партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране.

Об этом заявил председатель правящей грузинской партии Ираклий Кобахидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия онлайн.

Документ, который был подписан 19 апреля, предусматривал назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году - в том случае, если "Мечта" наберет меньше 43% на предстоящих выборах в местные органы власти осенью.

Кобахидзе на специальном брифинге заявил, что соглашение исчерпало себя через 100 дней после подписания. При этом он все же допустил назначение досрочных парламентских выборов в стране.

"Мы готовы по доброй воле назначить внеочередные выборы не только если получим менее 43% голосов (на местных выборах), но даже в случае 53%-ной поддержки - если увидим в поведении оппозиционных политических партий, наша политическая система созрела для коалиционного правления и подобный режим правления не помешает государству ", - отметил Кобахидзе.

Он добавил, что аннулированием соглашения от 19 апреля "страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии продолжатся в соответствии с конституционным порядком".

Политическое соглашение было подписано между правящей "Грузинской мечтой" и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета. Власти Грузии и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

Ранее Госдепартамент США призвал власти Грузии привлечь к ответственности всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля, и не исключил санкций в случае нарушения прав человека в Грузии.