У США не виключили санкцій у разі порушень прав людини у Грузії

Держдепартамент США закликав владу Грузії притягнути до відповідальності всіх, хто нападав на мирних демонстрантів і журналістів в Тбілісі 5 і 6 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Ми приносимо свої глибокі співчуття у зв'язку зі смертю вашого колеги Лексо Лашкарава його сім'ї і його колегам", - сказав представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми нагадуємо лідерам Грузії і правоохоронним органам про їхню відповідальність захищати всіх, хто здійснює свої конституційні права. Ми нагадуємо їм про їхню відповідальність із захисту журналістів, що користуються свободою преси", - заявив представник Держдепартаменту.

Він також закликав владу Грузії дотримуватися права ЛГБТК-спільноти і захищати її представників "від насильства, образ, дискримінації та стигми".

У відповідь на питання, чи застосують США будь-які санкції щодо тих представників керівництва Грузії, які допустили випадки насильства 5 липня, під час яких постраждали журналісти, Прайс зазначив, що у США є кілька механізмів реагування на порушення.

"У нас є кілька механізмів щодо тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини і насильство. І санкції дійсно є одним з таких механізмів. Як ви знаєте, ми не говоримо про санкції заздалегідь, поки не приймемо їх, проте ми уважно спостерігаємо за ситуацією в Грузії ", - відповів Прайс.

Телеоператор Лексо Лашкарава був одним з 53 журналістів, яких побили противники ЛГБТ-прайду 5 червня. Як розповіла колега-журналістка з "Пірвелі", на них напали під час висвітлення погрому офісу громадської організації "Сірцхвіліа", причетної до організації прайду. За її словами, лежачого Лашкарава били ногами близько 20 людей.

Лашкарава після побиття отримав переломи лицевих кісток і струс мозку та після операції кілька днів провів у лікарні. Потім його виписали, вирішивши, що загрози для життя вже немає, але на шостий день він помер.

В МВС почали поширювати версію, що несподівана смерть оператора нібито зумовлена передозуванням наркотиків, які йому спершу призначили як знеболююче. Колеги Лашкарава заявили, що не довіряють офіційній експертизі.

За інформацією "Эхо Кавказа", наразі відомо про затримання двох підозрюваних у побитті оператора.

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