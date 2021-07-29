У США розкритикували рішення партії влади Грузії вийти з "угоди Мішеля"

Державний департамент США розкритикував рішення правлячої партії "Грузинська мрія" про вихід з угоди, яка була підписана 19 квітня за посередництва президента Європейської Ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вихід партії "Грузинська мрія" з угоди від 19 квітня підриває узгоджений шлях просування країни через необхідні реформи, і може повернути країну до політичної кризи. Ми закликаємо всі сторони працювати разом для просування євроатлантичної інтеграції Грузії", - написав у Twitter речник Держдепу Нед Прайс.

Раніше стратегічний радник Мішеля з комунікацій та засобів масової інформації Юрек Кучкевич заявив, що президент Євроради на цьому етапі не коментуватиме рішення "Грузинської мрії", а проведе консультації зі сторонами.

28 липня партія "Грузинська мрія" заявила про вихід з угоди, підписаної за посередництва президента Європейської ради Шарля Мішеля з метою розв'язання політичної кризи в країні.

Політична угода була підписана між правлячою "Грузинською мрією" і частиною опозиції за посередництва ЄС та США під егідою президента Євроради.

Влада Грузії і опозиція регулярно звинувачують один одного в порушенні угоди.

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