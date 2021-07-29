В США раскритиковали решение партии власти Грузии выйти из "соглашения Мишеля"

Государственный департамент США раскритиковал решение правящей партии "Грузинская мечта" о выходе из соглашения, которое было подписано 19 апреля при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Выход партии "Грузинская мечта" из соглашения от 19 апреля подрывает согласованный путь продвижения страны через необходимые реформы, и может вернуть страну к политическому кризису. Мы призываем все стороны работать вместе для продвижения евроатлантической интеграции Грузии", - написал в Twitter представитель Госдепа Вес Прайс.

Ранее стратегический советник Мишеля по коммуникациям и СМИ Юрек Кучкевич заявил, что президент Евросовета на этом этапе не будет комментировать решение "Грузинской мечты", а проведет консультации со сторонами.

28 июля партия "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране.

Политическое соглашение было подписано между правящей "Грузинской мечтой" и частью оппозиции при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета.

Власти Грузии и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения.

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