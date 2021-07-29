Литва ініціює позачергове засідання Ради ЄС через ситуацію з мігрантами

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до міністра внутрішніх справ Словенії Алеша Хойса з проханням скликати позачергову Раду міністрів внутрішніх справ ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт МВС Литви.

"Минуло всього два тижні з часу останньої зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, коли я детально поінформувала своїх колег про ситуацію в Литві, і за цей час кількість нелегальних мігрантів майже подвоїлася. Ця ситуація вимагає негайних дій та вирішення. Литва вже мобілізувала зусилля і зробить ще більше для подолання цієї кризи нелегальної міграції", - заявила Білотайте.

У листі до міністра внутрішніх справ Словенії міністр також зазначила, що Литві потрібна відчутна політична, фінансова та експертна підтримка, щоб зупинити потік нелегальної міграції та запобігти поїздкам через Литву до інших держав-членів ЄС.

"Одним з найважливіших завдань є встановлення фізичного бар'єру. Оцінюючи динаміку міграційних потоків, ми вважаємо, що це єдине прагматичне рішення, яке допоможе досягти результатів у короткостроковій перспективі", - сказала міністр.

Цього року литовсько-білоруський кордон нелегально перетнули 3145 мігрантів.

Як повідомлялося, Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією.

12 країн ЄС відправили гуманітарну допомогу Литві для мігрантів з Білорусі.