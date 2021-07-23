12 країн ЄС відправили гуманітарну допомогу Литві для мігрантів з Білорусі

Литва отримує допомогу від країн Євросоюзу для мігрантів з Білорусі, кількість яких різко зросла в останні місяці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Литва звернулася за допомогою через Механізм цивільного захисту ЄС після збільшення кількості прибулих мігрантів та шукачів притулку, які прибули з Близького Сходу та Африки та в'їхали до Литви через кордон з Білоруссю.

Вже 12 країн запропонували допомогу, таку як намети, ліжка та генератори. Єврокомісія координує доставку та фінансує до 75% витрат на транспортування.

"Авторитарний режим у Білорусі експлуатує людей з політичних причин: це абсолютно неприпустимо. Європейський Союз та держави-члени демонструють рішучу солідарність з Литвою, і ми разом повністю підтримуємо громадянське суспільство в Білорусі", - сказала єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Нагадаємо, на кордоні з Білоруссю цього року литовські прикордонники затримали понад 2000 мігрантів - в 26 разів більше, ніж в минулому. Більшість з них - з країн Близького Сходу і Африки. Тільки в липні затримали 1435 мігрантів.

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