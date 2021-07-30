В Угорщині оголосили питання для ЛГБТ-референдуму, ініційованого Орбаном

Національний виборчий комітет Угорщини (NEC) затвердив список питань уряду для ЛГБТ-референдуму, який прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав "ідеологічною війною" з Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угорців запитають, чи підтримують вони проведення семінарів щодо сексуальної орієнтації в школах без згоди батьків, і чи вважають вони, що процедури зміни статі повинні заохочуватися серед дітей.

Їх також запитають, чи слід показувати без будь-яких обмежень дітям контент, який може вплинути на сексуальну орієнтацію, і чи слід зробити доступними для дітей процедури зміни статі.

Поправки в угорському законодавстві, що викликали занепокоєння в ЛГБТ-спільноті, забороняють використання в школах матеріалів, що пропагують гомосексуалізм і зміну статі, нібито в якості заходів щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Орбан прагне провести референдум на початку 2022 роки перед парламентськими виборами, на яких шість опозиційних партій вперше об'єднаються проти нього.

Почасти своїм успіхом на минулих виборах Орбан зобов'язаний жорсткій політиці щодо імміграції. У міру того, як це питання пішло з політичного порядку денного, його увага змістилася на питання гендеру та сексуальності.

Червневе опитування аналітичного центру Zavecz Research показало, що громадська підтримка правлячої партії Орбана "Фідес" склала 37% виборців, в той час як список об'єднаної опозиційної партії отримав підтримку 39% опитаних.

Інше червневе опитування, проведене Median, показало, що "Фідес" підтримують 39% в порівнянні з 33% для опозиційних партій.

Нагадаємо, 30 посольств країн ЄС та інших в Угорщині звернулися до Орбана перед ЛГБТ-прайдом, наголошуючи на необхідності гарантувати захист прав і цієї групи громадян.

Детальніше на цю тему - у статті Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.