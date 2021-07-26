30 посольств країн ЄС та інших звернулися до прем’єра Угорщини щодо ЛГБТ

30 посольств країн ЄС та інших в Угорщині звернулися до прем’єр-міністра країни Віктора Орбана перед ЛГБТ-прайдом, наголошуючи на необхідності гарантувати захист прав і цієї групи громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUObserver.

Лист оприлюднили перед ЛГБТ-прайдом, що відбувся цієї суботи, 24 липня, але новина не одразу отримала широкий розголос.

Підписанти - 30 посольств і 12 організацій - висловили "повну підтримку представникам спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, квір та інтерсекс-людей та їхніх прав на рівність і недискримінацію, свободу вираження поглядів і мирне зібрання та право на захист від насильства" і зазначили, що стурбовані останніми подіями в Угорщині, що загрожують порушенням принципу недискримінації.

Лист підписали Австрія, Бельгія, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, Кіпр, Італія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Португалія, Мальта, а також Британія, США, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Аргентина, Чилі, Ізраїль

Серед підписантів-країн ЄС не згадані Польща, Чехія (але є Чеський центр), Словаччина, Словенія та Хорватія.

Посольства наголосили, що ЛГБТ-прайд є подією, що просуває ідеї рівноправного і толерантного ставлення до ЛГБТ+ і сприяє руху до більш справедливого суспільства.

Нагадаємо, минулого тижня прем'єр Угорщини Віктор Орбан ініціював референдум про захист дітей на тлі вимог Європейського Союзу змінити недавні поправки до законів про освіту і захист дітей, пов'язані з забороною ЛГБТ-тематики.

Законодавство, внесене Орбаном, піддалося різкій критиці з боку лідерів ЄС на саміті в минулому місяці. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав Будапешт поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попередила Угорщину, що вона повинна скасувати закон, інакше їй загрожують серйозні санкції.

Детальніше на цю тему - у статті Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.