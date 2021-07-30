В Венгрии объявили вопросы для ЛГБТ-референдума, инициированного Орбаном

Национальный избирательный комитет Венгрии (NEC) утвердил список вопросов правительства для ЛГБТ-референдума, который премьер-министр Виктор Орбан назвал "идеологической войной" с Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венгров спросят, поддерживают ли они проведение семинаров по сексуальной ориентации в школах без согласия родителей и считают ли они, что процедуры изменения пола должны поощряться среди детей.

Их также спросят, следует ли показывать без каких-либо ограничений детям контент, который может повлиять на сексуальную ориентацию, и следует ли сделать доступными для детей процедуры изменения пола.

Поправки в венгерском законодательстве, вызвали беспокойство в ЛГБТ-сообществе, запрещают использование в школах материалов, пропагандирующих гомосексуализм и смену пола, якобы в качестве мер по предотвращению жестокого обращения с детьми.

Орбан стремится провести референдум в начале 2022 года перед парламентскими выборами, на которых шесть оппозиционных партий впервые объединятся против него.

Отчасти своим успехом на прошлых выборах Орбан обязан жесткой политике по иммиграции. По мере того, как этот вопрос пошло с политической повестки дня, его внимание сместилось на вопросы гендера и сексуальности.

Июньский опрос аналитического центра Zavecz Research показал, что общественная поддержка правящей партии Орбана "Фидес" составила 37% избирателей, в то время как список объединенной оппозиционной партии получил поддержку 39% опрошенных.

Другое июньское опрос, проведенный Median, показало, что "Фидес" поддерживают 39% по сравнению с 33% для оппозиционных партий.

Напомним, 30 посольств стран ЕС и других в Венгрии обратились к Орбану перед ЛГБТ-прайдом, подчеркивая необходимость гарантировать защиту прав и этой группы граждан.

Подробнее на эту тему - в статье Венгрия на волне ЛГБТ: зачем Орбану искать себе новых врагов.