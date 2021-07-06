ФСБ затримала консула Естонії у Санкт-Петербурзі
Вівторок, 6 липня 2021, 18:47
ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
Як повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, співробітники спецслужби затримали Лятте нібито на гарячому в Санкт-Петербурзі "при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру".
"Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації.
До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.
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