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ФСБ затримала консула Естонії у Санкт-Петербурзі

Вівторок, 6 липня 2021, 18:47

ФСБ оголосила про затримання консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте при спробі отримати інформацію закритого характеру від росіянина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Як повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, співробітники спецслужби затримали Лятте нібито на гарячому в Санкт-Петербурзі "при отриманні від російського громадянина матеріалів закритого характеру".

"Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації.

До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

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