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ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге

Вторник, 6 июля 2021, 18:47

ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали Лятте якобы с поличным в Санкт-Петербурге "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

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