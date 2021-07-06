ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге
Вторник, 6 июля 2021, 18:47
ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы задержали Лятте якобы с поличным в Санкт-Петербурге "при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".
"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации.
К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.
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